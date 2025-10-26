«Formamos a las comunidades más empobrecidas en sus derechos»

Licenciada en Comunicación Social y máster en Marketing y Publicidad Digital, la dominicana Katherine Almánzar se ha formado en cursos técnicos de producción audiovisual, guión cinematográfico, presentación televisiva y cámara. Almánzar atiende a FARO recién llegada a Santiago.

-¿En qué consistirá el encuentro previsto en Lalín?

-No sé cómo lo han planificado. La información que tengo de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) es que se va a hacer junto a las organizaciones de movimientos sociales de Lalín y que se estaría haciendo como un mapeo comunitario. Es lo que sé.

-¿Cómo surgió su viaje a tierras gallegas para participar en encuentros como el lalinense?

-Nosotros en la oenegé Ciudad Alternativa somos socios locales de Asamblea de Cooperación por la Paz, específicamente con ACPP Galicia, que es una de las regiones de España en la que trabajan. Aquí tenemos un proyecto financiado con fondos de la Xunta y la idea de mi visita está orientada por un lado a reunirse con representantes de tomadores de decisiones para hablar un poco sobre cómo va el trabajo que estamos haciendo nosotros de manera conjunta en República Dominicana en distintas materias como cambio climático y demás, que aporta a todo el tema de la cultura de la paz, que al fin y al cabo es uno de los ejes centrales que trabajaba Asamblea de Cooperación por la Paz.

-¿Cuál es el segundo objetivo de su estancia entre nosotros?

-Sí, la otra parte consiste en apoyar a ACPP en trabajos que ellos están llevando a cabo en estos momentos dentro de otros proyectos que no están involucrados directamente con Ciudad Alternativa pero que en definitiva nosotros tenemos esa experiencia comunitaria de acompañamiento. En ese sentido, es que yo estaría en Lalín pero sería en el marco como de ese acompañamiento de guiarlos a realizar ese mapeo comunitario que se va a adaptar a la necesidad que tiene ya ACPP, que quiere conocer en concreto sobre Lalín y por eso me desplazaré hasta allí para estar sobre el terreno y trabajar de manera directa.

-¿Cuál es la realidad de la onegé para la que trabaja en República Dominicana?

-Nosotros tenemos más de 36 años de existencia trabajando principalmente en la capital, en cinco municipios de Santo Domingo. Trabajamos todo el tema del derecho a la ciudad, a la vivienda digna, al hábitat digno, que se incluye en todo el tema de gestión de riesgo, de adaptación al cambio climático y trabajamos principalmente con comunidades vulnerables y empobrecidas. Además de formar a las comunidades en lo que son sus derechos, que está en nuestra Constitución, también somos ese puente entre lo que es la comunidad y los tomadores de decisiones a nivel municipal y estatal.

-¿Consiguen sus objetivos?

-Una comunicación para la incidencia es aquella que responde a esos procesos de incidencia que nosotros tenemos y que pueden ser desde conseguir que una comunidad pueda tener un hábitat digno, es decir con las calles asfaltadas o con los servicios básicos. Como también puede ser a nivel de leyes. Nosotros estuvimos incidiendo durante más de 30 años junto con más movimientos sociales y organizaciones en tener una Ley de Vivienda que se consiguió en 2021. Los procesos de incidencia puedan variar a tenor de lo que necesita la comunidad.