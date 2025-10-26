Enrique Vidal Abascal, un lalinense adoptivo

Su cariño y predilección por Lalín y Comarca se refleja en los múltiples artículos publicados en diversos periódicos, e incluso siendo socio de la Sociedad Casino o Circulo de Recreo y también estuvo inscrito en el partido galleguista de la localidad. Siempre se consideró lalinense.

Su vida profesional como Catedrático de Geometría Diferencial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1955 y con anterioridad Catedrático numerario de Matemáticas en los Institutos de Santa Cruz de la Palma (Canarias), Monforte, A Estrada, Vigo, Pontevedra y Santiago, del que también fue Director, le alejaron del lugar de su devoción, Lalín, en donde transcurrió su juventud y en la que los Vidales están arraigados desde hace más de cien años; su contacto con los problemas de Lalín, han continuado a través de sus múltiples amigos y familiares, residentes en Lalín, especialmente por su vinculación con don Ramón María Aller Ulloa, de quien fue alumno predilecto, del que escribió una biografía y pintó un retrato que se conserva en el Museo Municipal de Lalín. D. Ramón Aller, en prueba de su devoción por su distinguido discípulo, le dedicó el libro de divulgación titulado Astronomía a simple vista y lo menciona en el prólogo de su “Introducción a la Astronomía”, resaltando su ayuda en la revisión de dicha obra. En el año 1971 ingresó en la Academia, sustituyendo a su profesor Ramón María Aller Ulloa, con un discurso sobre La crisis de la Universidad Europea. En el año 1979 publicó la biografía del matemático y astrónomo lalinense Ramón Aller y un ensayo Sobre la Universidad y la pintura gallega. Vidal Abascal creó una importante escuela de matemáticos con el padre Aller Ulloa y dirigió quince tesis doctorales, son muchos los catedráticos de Geometría Diferencial en España que se consideran discípulos suyos.

Además de buen matemático, Vidal Abascal fue un hombre de una gran capacidad organizativa. Hizo las gestiones pertinentes para trasladar el Observatorio Astronómico de Lalín a Santiago y también tuvo que ver con la creación de una Cátedra de Astronomía para don Ramón Aller.

Los méritos profesionales y científicos de Vidal Abascal además de los mencionados de Catedrático de la Universidad Compostelana y con anterioridad de los Institutos de Santa Cruz de la Palma, Monforte, A Estrada, Vigo, Pontevedra y Santiago, era Doctor en Ciencias Exactas con nota de Sobresaliente, apadrinado por Esteban Terradas, con una tesis dirigida por Ramón Aller titulada El problema de la órbita aparente de las estrellas dobles visuales; ha publicado varios trabajos sobre Geometría Diferencial, que merecieron el premio de Alfonso X el Sabio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1948 y de la Real Academia de Ciencias Exactas de Madrid en 1953. Publicó el libro Calculo de orbitas de estrellas dobles visuales y para el cálculo de esas órbitas, inventó el Orbigrafo. Presentó comunicaciones en los Congresos Internacionales de Matemáticas de Edimburgo, Moscú y Niza, invitado a dar conferencias y participar en seminarios por la Universidad de Paris, Lausanne, Niza, Estrasburgo, Oberwolfch, Bruselas, Edimburgo, Moscú y College de France. El Gobierno de Francia, le concedió una condecoración, que raras veces se concede a científicos no francés, Offier dans l’Ordre des Palmes Academiques. Ha sido el promotor y el primer Presidente de la Academia de Ciencias Gallega y el primer Decano de la Facultad de Ciencias de Universidad Compostelana al transformarse en Facultad la Sección de Matemáticas y director de la Sección Matemática del Observatorio Astronómico de Santiago. Los espacios casi-foliados son conocidos como espacios de Vidal en su honor y las estructuras casi hermíticas como G1-G2, por Galicia.

Por su vinculación a Lalín, y por sus cualidades humanas y científicas, por el cariño y predilección demostrada a lo largo de su vida por los problemas morales y materiales de Lalín y sus gentes, fue nombrado Hijo Adoptivo de Lalín, como uno de sus más preclaros hijos, el 20 de noviembre de 1984. Enrique Vidal Abascal murió en Santiago de Compostela el 31 de octubre de 1994.