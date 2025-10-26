Encuentro anual de exalumnos de la vieja escuela de Prado

Una veintena de exalumnos de la antigua escuela de la parroquia lalinense de Prado celebraron ayer su encuentro anual. Como es tradición desde hace tiempo, antes de la tradicional comida de confraternidad, los presentes se subieron a un autobús antiguo de la empresa silledense Cuíña, pues uno de sus propietarios, Manuel Cuíña, tampoco se pierde esta cita. En este vehículo clásico llegaron al Pazo de Bendoiro, donde se celebró la comida, donde reinó como es habitual cada año un gran ambiente y donde surgieron decenas de anécdotas.