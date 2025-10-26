Donación de sangre en Lalín los días 7 y 8

Una unidad móvil de la campaña autonómica de donación de sangre recalará en Lalín los próximos días 7 y 8 de noviembre. Estará ubicada en la Praza da Igrexa, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas el viernes 7, mientras que el día siguiente recogerá donaciones de sangre entre las 10.00 y las 14.30 horas.