La Deputación lleva a vecinos de Silleda, A Estrada y Cruces de termalismo

Un total de 94 personas de 21 municipios de la provincia disfrutarán esta semana del programa termal de la Diputación de Pontevedra +Benestar con estancias en el Hotel Carlos I Silgar y el Hotel Spa Galatea, ambos en Sanxenxo. En concreto, se trata de vecinos de los municipios de Baiona, Cambados, Catoira, Covelo, A Estrada, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Poio, Ponteareas, O Porriño, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Silleda, Tomiño, Tui, Valga, Vila de Cruces y Vilagarcía de Arousa.

En detalle, hasta 46 personas de Baiona, Cambados, Catoira, Covelo, A Estrada, Pazos de Borbén, O Porriño, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Silleda, Tomiño, Vila de Cruces y Vilagarcía de Arousa disfrutarán de +Benestar en el Hotel Carlos I de Silgar, en Sanxenxo. Por su parte, otros 48 de Baiona, A Estrada, Gondomar, Mos, Nigrán, Poio, Ponteareas, O Porriño, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Tomiño, Tui y Valga, harán lo mismo en el Hotel Spa Galatea, también en Sanxenxo.

El organismo provincial subvenciona las plazas de régimen general con 100 euros, mientras que las de régimen especial se subvencionan con 400, debiendo los usuarios abonar el importe restante. Además de la estancia, el paquete +Benestar incluye pensión completa, uso del spa, centro de salud u otras instalaciones similares durante un mínimo de dos horas al día, y traslado de ida y vuelta en autobús desde Vigo o Pontevedra.