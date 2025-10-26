El Concello trabaja ya en la obtención de fondos para renovar la playa fluvial

El Concello de A Estrada tiene ya en marcha el proyecto destinado a formalizar la obtención de fondos para afrontar las ambiciosas obras de mejora de la playa fluvial de Porta Pousada, en el curso del río Liñares. Este recinto natural tiene garantizado el acceso público para el disfrute y esparcimiento de toda la ciudadanía hasta el año 2075, en el marco de la ampliación a 50 años de la cesión de uso acordada con la Sociedad Deportiva Río Ulla esta misma semana.

Tal y como explicó el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, a los socios que asistieron a la asamblea de Río Ulla en la noche del jueves, el gobierno local inició hace meses la búsqueda de financiación para acometer las obras que este recinto necesita. Una vez cumplido el requisito de garantizar, con una cesión mínima de 50 años, la amortización de la inversión pública, ahora toca avanzar tanto en la concreción de las ayudas solicitadas a otras administraciones como en el propio plan de actuación.

El gobierno ha consultado las posibilidades de financiación tanto a la Diputación de Pontevedra como a la Xunta de Galicia. En el caso de la administración autonómica, el alcalde tuvo ocasión de trasladar al presidente Alfonso Rueda diversos detalles del proyecto de puesta en valor y dinamización turística de la playa fluvial de Liñares.

El jefe del ejecutivo estradense reconoció el jueves ante los socios de Río Ulla que, una vez cedido el uso al Concello, es necesario asumir la importante inversión que requieren estas instalaciones, consciente de que la ciudadanía no entendería que el recinto no estuviese debidamente atendido y aprovechado, siendo de gestión municipal. Insistió también en que, una vez asumida la gestión de las instalaciones, se detectaron múltiples deficiencias que requieren una actuación contundente.

De tal forma que el objetivo es ejecutar una intervención ambiciosa en la playa, en la que convivan una «apuesta decidida» por el valor medioambiental del entorno y la importancia que las zonas fluviales tienen en A Estrada, junto con una acción que incremente su potencial como recurso de atracción turística en este municipio del interior.

En otro orden, cabe definir los ámbitos en los que se actuará. Atendiendo a las características naturales y topográficas del recinto y teniendo en cuenta aspectos como las afecciones o la accesibilidad, se entiende que son tres las zonas básicas que marcarán la ordenación de este ámbito, tal y como el alcalde expuso inicialmente a los socios de Río Ulla.

La primera sería el borde fluvial, que contempla los usos de la playa y la conservación de la vegetación de ribera. La segunda, las áreas arboladas, en las que confluyen los diferentes usos recreativos, sociales y culturales, como el espacio de juegos infantiles, la zona de mesas o los paseos. En tercer lugar estarían los elementos constructivos: las terrazas, el bar, el restaurante y el almacén, todos situados en un nivel topográfico superior, por encima de la cota del puente y alejados de la zona inundable.

De este modo, el proyecto que se presente deberá recoger actuaciones en todos estos puntos, buscando conjugar la mejora de toda la amplia zona verde y la puesta en valor del entorno fluvial con el interés de hacer atractiva y rentable la parte destinada a los servicios de hostelería.

Louzao Dono adelantó que será necesario actuar también en la zona de estacionamientos, en el cerramiento exterior y en la mejora de la accesibilidad, adecuando los vestuarios, la zona de playa y el solárium, entre otras cuestiones que se ampliarán dentro del proyecto con el que el Concello de A Estrada buscará formalizar los apoyos económicos necesarios para convertir la playa de Liñares en un verdadero recurso y en un espacio de recreo adecuado y valorado por los estradenses, a la altura de la riqueza natural de un entorno próximo a la capital del municipio.

«Se trata de convertirla verdaderamente en la playa urbana de A Estrada y en un importante recurso turístico de nuestro municipio», señaló el alcalde, que trabaja ahora en concretar el proyecto.