Comienzan en Lalín 2000 las obras para la base de helicópteros contraincendios

La Base Integral de Unidades Operativas (BUO) y medios aéreos de prevención y defensa contra incendios forestales que la Xunta podrá en marcha en Lalín ha dado sus primeros pasos con el comienzo de los trabajos en la parcela cedida por el ayuntamiento para su construcción. Se trata de un predio situado por la parte trasera del punto limpio, en el parque empresarial Lalín 2000. La instalación ocupará una parcela de 14.517 metros cuadrados y contará con una superficie construida que rebasa ligeramente el millar de metros cuadrados. La infraestructura incluirá zona de hangares para helicópteros, espacios técnicos y administrativos, así como servicios para las brigadas helitransportadas.

Con más demora sobre los plazos que se manejaron cuando el gobierno autonómico anunció la apuesta por Lalín para la construcción de este servicio, este equipamiento público tiene comprometidos 1,7 millones de euros en los presupuestos de la Xunta para el próximo año. Cabe indicar que las primeras noticias sobre esta infraestructura datan de 2023. Ya en mayo del año pasado, con María José Gómez al frente de la Consellería de Medio Rural, se anunció la inminente licitación de las obras de la BUO, con un presupuesto que rondaba los 4,2 millones.

Ya a principios del pasado mes de septiembre el Diario Oficial de Galicia recogía la resolución de la consellería, de julio, relativa a encomienda a la empresa Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) la construcción de la base de helicópteros para la prevención y defensa contra los incendios forestales en la capital dezana en un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la política agraria común (PEPAC) 2023-2027. La obra consiste en la construcción de una base aérea con helipuerto para prevención y defensa contra incendios forestales, así como edificación para brigadas, tripulaciones y la zona de control del helipuerto.

En febrero del año pasado se estrenaba en el polígono de Botos un taller mecánico o para todoterrenos y motobombas para parte del parque móvil de la Dirección Xeral de Defensa del Monte.

Reactivan los trabajos en el edificio de Medio Rural

Más demora de la prevista acumula la finalización del edificio de servicios integrados de la Xunta. El alcalde, José Crespo, avanzó ayer que tras una serie de dificultades por parte de la conesionaria, la empresa comenzará en breve a instalar la fachada del inmueble que se levanta sobre una parcela municipal en la zona de O Rodo. Conicido como edificio de Medio Rural, el inmueble contará con una fachada singular metálica y su colocación debería suponer el empujón definitivo a un proyecto que por dificultades en la recepción de materiales estuvo prácticamente parado en varias ocasiones. Las obras arrancaron en enero del año pasado y, según los plazos de ejecución, debería estar listo para la segunda mitad del presente ejercicio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y en las cuatro plantas de la edificación se instalará la Oficina Agraria Comarcal y dará cabida a los servicios que presta el departamento autonómoco de Medio Rural en la zona, todos los que tienen que ver, fundamentalmente, con la actividad agraria, ganadera y forestal.