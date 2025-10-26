Cerdedo-Cotobade pone en marcha la digitalización del punto limpio

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha puesto en marcha un proyecto pionero en la comarca para avanzar en la modernización de sus servicios municipales mediante la digitalización integral del punto limpio. La iniciativa, financiada a través del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia, permitirá adaptar la gestión de residuos a la normativa vigente.

El plan incluye el desarrollo de un programa informático a medida que facilitará el control y seguimiento de las entradas y salidas de residuos, su manipulación y la recogida de enseres a domicilio. También integrará los datos del punto limpio móvil, unificando toda la información en un sistema digital único.

Hasta ahora, el punto limpio carecía de un control cuantitativo y digital que permitiese evaluar con precisión la procedencia y el volumen de los residuos o el uso real de las instalaciones. Con esta nueva herramienta, el Concello podrá hacerse una imagen más completa sobre la generación y tratamiento de los residuos.

Los datos también servirán para ajustar y mejorar los servicios, diseñar campañas de sensibilización y promover políticas de reducción, reutilización y reciclaje, en línea con las directrices europeas.

Así, el sistema contará con dos interfaces diferenciadas: una aplicación móvil para el personal que gestiona el punto limpio y otra de escritorio para el equipo técnico de Medio Ambiente. Además, se prevé incorporar en el futuro un módulo de puntos por uso, con el fin de incentivar las buenas prácticas vecinales y aplicar el principio de «quien contamina, paga», mediante posibles bonificaciones.