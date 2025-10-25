Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Toponimízate» chama a Dozón a participar

Charla de «Topnimízate», onte en Dozón. | Bernabé/Javier Lalín

Charla de «Topnimízate», onte en Dozón. | Bernabé/Javier Lalín

A Real Academia Galega (RAG) e a Secretaría Xeral da Lingua fixeron onte un chamamento a todas as persoas e asociacións comprometidas coa cultura a unha charla Toponimízate en Dozón. Falaron dos nomes da nosa terra na sala anexa do consistorio. Vicente Feijoo Ares, coordinador técnico do Seminario de Onomástica da RAG, explicou as principais funcionalidades da aplicación colaborativa Galicia Nomeada para a recolleita da microtoponimia galega e da tradición oral vencellada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents