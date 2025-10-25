La tercera oportunidad de Jatafarta

El jurado de los Premios Artesanía de Galicia 2025 anunció los tres finalistas del certamen de este año, dotado con 9.000 euros. Las piezas seleccionadas fueron las presentadas por el taller Jatafarta (Santiago de Compostela), dirigido por la estradense Edita Rodríguez Oca y especializado en cuero; la del taller de tejido artesanal Pal.lium (Cangas); y una pieza colaborativa elaborada por el taller de cerámica Alberto Lista (Buño, Malpica de Bergantiños) y por el taller Coiro Tres Pés (Pontevedra), especializado en marroquinería.

La pieza presentada con el lema «Adega Modular», creado en Jatafarta por la artista estradense, presenta un sistema de almacenamiento de botellas mediante una estructura de carácter modular elaborada con cuero reciclado y endurecido a través de la técnica del cuero hervido. Su diseño rígido y expansible le permite adaptarse a distintos espacios mediante la combinación de módulos.

La «Adega Modular» de Jatafarta. | Xaimefandino

«Esta peza forma parte dun proceso de investigación que comecei hai catro anos, arredor da capacidade de transformar un material tradicionalmente brando, como o coiro, nunha estrutura espacial ríxida e estable», explicó Edita Rodríguez Oca a través de las redes sociales de Jatafarta, «A proposta actualiza unha antiga técnica, abrindo novas posibilidades no ámbito da artesanía contemporánea», remarcó.

Edita utiliza cuero de curtido vegetal porque es una materia prima transformada a través de procesos respetuosos con el medio ambiente y que soporta el paso del tiempo. Hace unos años fue seleccionada para una de las residencias artísticas en la Cidade da Cultura para investigar la técnica del cuero hervido. Este tipo de material se moldea y endurece mediante calor y humedad y tiene un dilatado uso a lo largo de la historia, desde muebles a corazas. Una vez que el cuero se enfría semeja cerámica o madera por su forma. Además esta técnica permite trabajar con cuero descartado de otras elaboraciones o con pieles con algún pequeño defecto.

Tercera nominación

No es la primera vez que Jatafarta es finalista de estos premios. Sus piezas «Urbana» y «Urania» ya estuvieron seleccionados para los premios Artesanía de Galicia en ediciones anteriores. El primero es un bolso con un bolsillo exterior pensado para ser práctico y casi una extensión del brazo. El segundo, un complemento de vestimenta femenina. Su lámpara «Embude» también ha estado seleccionada en los premios Antón Fraguas y sus piezas han viajado hasta la feria Formex de Estocolmo.