Los subsidios por incapacidad permanente representan nueve de cada cien pensiones

Las pensiones de la Seguridad Social establecen distintas categorías en función de tipo de subsidio que perciben los beneficiarios y aunque las más numerosas son las de jubilación, las de incapacidad permanente reconocida ya representan casi el 10 por ciento del total. En este grupo constan en los archivos del sistema nacional un total de 2.011 pensionistas, que son el 9,5% del total de 21.174 que hay en los municipios de las comarcas.

Las retribuciones mensuales por incapacidad permanente oscilan entre los 918 y los 1.061 euros mensuales en función de la media establecida en cada ayuntamiento. Así, la cuantía más elevada según datos de la Seguridad Social se da en A Estrada, con 1.061 euros y un total de 626 beneficiarios de rentas por incapacidad permanente. En Lalín la paga media es de 1.030 euros para sus 620 pensionistas. En Silleda constan 289, con una renta que promedia los 951 euros, mientras que en Vila de Cruces asciende a 1.028 euros, con 180 personas. En Rodeiro figuran en la relación 93 pensionistas, tres más que en Agolada, con retribuciones medias de 933 y 1.007 euros en cada caso. En Dozón el importe es de 918, con 40 receptores de subsidios de este tipo, y en Forcarei hay 73, con ingresos mensuales que promedian los 930 euros.

Las cuantías económicas de las pensiones por jubilación solo rebasan los 1.000 euros mensuales en Lalín y A Estrada (1.010 y 1.031 respectivamente), donde hay 3.631 y 4.236 perceptores. En Silleda son 1.844 (media de 974 euros) en Vila de Cruces constan 1.203 (954 euros) y los 678 y 575 de Rodeiro y Agolada promedian 827 y 948 euros. En Dozón hay 249 jubilados y en Forcarei 883, con retribuciones medias de 843 y 811 euros.

Los subsidios de viudedad representan el 23% del total y en este caso los recursos económicos que perciben no oscilan tanto en función de cada municipio, con un máximo de 645 euros en Lalín y un mínimo de 512 en Rodeiro. La relación de pensionistas es la siguiente: Lalín (1.354), Silleda (647), Vila de Cruces (477), Rodeiro (261), Agolada (208), Dozón (92), A Estrada (1.954) y Forcarei (352). Otras 614 personas cobran una prestación por orfandad, con cuantías medias mensuales de entre 555 y 405 euros.

Para materializar la media antes citada hay que incluir en este cálculo las prestaciones por favor familiar, que en las comarcas rondan entre los 642 y los 532 euros al mes. Sin datos de Dozón, en Lalín son 63, Silleda (18), Vila de Cruces (44), Rodeiro (15), Agolada (14), A Estrada (83) y 12 en Forcarei.

Medias absolutas por debajo de 1.000 euros al mes

El censo absoluto de la pensiones en las comarcas permite identificar las medias por municipios que en ningún caso alcanzan los 1.182 euros del conjunto de la provincia de Pontevedra. A mucha distancia de esta cantidad están los subsidios de los forcaricenses, con 731,4 euros mensuales, mientras que solo lalinenses y estradenses superan los 900 euros. En A Estada la cuantía se sitúa en 920,8 euros y en Lalín está en 909,2. En Silleda la cantidad asciende a 865,5 euros; Vila de Cruces (849); Rodeiro (748,2); Agolada (851,5) y Dozón (768,2). La capital de Tabeirós concentra el mayor número de pensionistas de todos los grupos, con 6.728 beneficiarios, bastante por encima de los 5.832 que hay en Lalín.