El Sindicato Labrego realiza en Lalín un congreso para debatir el futuro del gremio

El Sindicato Labrego Galego (SLG) celebrará su XI Congreso el próximo 29 de noviembre en Lalín bajo el lema ‘Fortalecendo o SLG para unha Galiza labrega con futuro’. El objetivo del encuentro es, según manifiesta la entidad, debatir cómo organizarse para defender las granjas, el modo de vida y el futuro del medio rural gallego.

En este sentido, el SLG alerta de que el sector atraviesa una situación de gran fragilidad. En los últimos meses han llegado noticias que, según indica, podrían poner en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. Pone como ejemplo la propuesta de la Comisión Europea de recortar los fondos de la PAC más allá de 2028. Algo que el colectivo considera una amenaza no solo económica a las granjas, sino también a la importancia de la PAC como política propia, disminuyendo la influencia de la producción de alimentos en la toma de decisiones de los gobiernos.

Además, el SLG señala que la detección de los primeros casos de Dermatose Nodular Contagiosa en Girona supone un nuevo desafío, y que la Xunta todavía no ha informado de los protocolos.