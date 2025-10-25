Los nichos en Lalín costarán entre 3.000 y 28.000 euros para 75 años

El gobierno de Lalín llevará este mes a pleno una propuesta de reforma de la ordenanza reguladora de las tasas de los cementerios municipales, la vigente contaba con más de 25 años en vigor, coincidiendo con la puesta en servicio de la ampliación de la Fraga do Alén, poniendo la tilde en la adaptación de los importes al contexto social y en el incremento de las facilidades para los vecinos. Paz Pérez, edil de Facenda, subraya que «esta reforma nace del compromiso de garantizar servicios dignos, sostenibles y accesibles para todos, protegiendo a las familias más vulnerables y actualizando las tarifas conforme a la realidad actual y a los nuevos servicios por de la ampliación del cementerio».

La actualización implica nuevos mecanismos de exención para familias que acrediten vulnerabilidad social y la simplificación de los trámites para la concesión de espacios y nichos. Además, se regula la liquidación e ingreso de las tasas para que los pagos sean flexibles y compatibles con las circunstancias de cada familia. Así, habrá exenciones totales a personas con situación económica precaria, tras informe de los servicios sociales, así como en enterramientos ordenados por la autoridad judicial en la sepultura colectiva.

La nueva ordenanza establece las unas tarifas para concesión de espacios y servicios en las ampliaciones del cementerio municipal, con posibilidad de transmisión por unidades de enterramiento y descuentos por parentesco. El coste de una capilla completa (2 columnas y seis unidades) será de 28.000 euros. Media capilla (1 columna con 3 unidades) valdrá 14.000; y los nichos de módulos sencillo (3 unidades) estarán en 9.000 euros, mientras que los de módulo doble (una unidad) costarán 3.000. Para los nichos de módulo doble y tres unidades el valor se sitúa en 7.500 euros, mientras que columbarios y biournas tendrán un valor unitario de 500 euros.

Las transmisiones de concesiones pueden realizarse entre vivos (con un descuento del 50%) o por causa de muerte (con un descuento del 70%), siempre con la autorización municipal e inscripción del nuevo titular. Durante la ampliación del cementerio de A Romea, se permite el pago fraccionado de las tarifas: 30% con la solicitud, 30% al ejecutar el 50% de la obra, 30% al finalizar y 10% al entregar el espacio. Si el solicitante renuncia antes de la entrega, recupera el 95% de la tasa abonada. La transmisión entre familiares se bonifica entre el 10 y el 90% en función del grado de parentesco. La liquidación de los servicios se podrá efectuar por autoliquidación, facilitando a los sujetos pasivos el pago previo a la prestación o antes de otorgar la concesión.

La motivación de la reforma, subraya el gobierno local, responde al interés general de actualizar los importes, equilibrar los ingresos con el coste real de los servicios, favorecer la sostenibilidad económica y recoger aportaciones ciudadanas. Tras la aprobación provisional en el pleno, el expediente será expuesto al público durante 30 días hábiles, recogiendo alegatos y propuestas. Los documentos estarán disponibles en la sede electrónica municipal.

«El Concello quiere garantizar servicios funerarios dignos, trámites con la máxima sensibilidad social y permitir que las familias puedan afrontar estos momentos con apoyo institucional real. Apostamos por la justicia tarifaria, la participación y la protección de las personas más vulnerables, adaptando Lalín al futuro», concluye Paz Pérez.