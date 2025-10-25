El Mago Teto despliega su magia en Dozón

La Deputación de Pontevedra ofreció ayer en Dozón un espectáculo enmarcado en el circuito +Escénicas, de la mano del Mago Teto. La representación pensada para el público infantil lleva por título «Pequenas grandes maxias» y tuvo lugar en el CEIP Pío Cabanillas Gallas de la localidad. Se trata de un viaje a los sueños del propio Mago Teto que hizo a los espectadores de Dozón atravesar el espejo del mundo real al de la fantasía para sentir una serie de emociones única e irrepetibles.