El Mago Teto despliega su magia en Dozón

Un instante de la actuación del Mago Teto, ayer, en Dozón.

La Deputación de Pontevedra ofreció ayer en Dozón un espectáculo enmarcado en el circuito +Escénicas, de la mano del Mago Teto. La representación pensada para el público infantil lleva por título «Pequenas grandes maxias» y tuvo lugar en el CEIP Pío Cabanillas Gallas de la localidad. Se trata de un viaje a los sueños del propio Mago Teto que hizo a los espectadores de Dozón atravesar el espejo del mundo real al de la fantasía para sentir una serie de emociones única e irrepetibles.

