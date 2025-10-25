Instalan barreras de protección cerca de centros educativos y deportivos cruceños

El Concello de Vila de Cruces, en el marco de las mejoras de seguridad en espacios públicos, procedió a la colocación de barreras de protección en las cercanías del polideportivo municipal, de la escuela infantil y de la zona de acceso del transporte escolar del CEIP Nosa Señora da Piedade, en respuesta al riesgo existente en la zona debido a la caída libre, de aproximadamente siete metros, que se arrastra desde hace años.

Esta intervención tiene como objeto garantizar la seguridad de todos los usuarios de estas instalaciones, especialmente de los niños y las familias que transitan o utilizan estos servicios. También se pretende que los responsables del transporte escolar puedan realizar las maniobras necesarias en la zona con total seguridad.