Forno insta a la Xunta a realizar mejoras en la estación de autobuses

Los socialistas lalinenses instan a la Xunta a que acometa un plan integral de mejora de la estación d autobuses de la localidad. Su portavoz municipal, Alba Forno, subraya que a pesar de que en 2019 se llevaron a cabo obras en la cubierta de la edificación, la estación no fue objeto de más mejoras relevantes en las últimas décadas. «El resultado es una instalación que ofrece una mala imagen de la villa y no está a la altura del nivel del servicio que merece una infraestructura de este tipo».

El PSOE, que elevará una moción al próximo pleno, aprecia carencias como baños que no funcionan o que presentan un estado muy deficiente; iluminación muy escasa en las dársenas y en las calles del entorno, «con farolas que permanecen apagadas en horario nocturno». También hace mención a un mobiliario deteriorado, escasa climatización en la parte superior del inmueble durante los meses invernales o la falta de espacios confortables para que los usuarios aguarden por los vehículos de transporte.

Al margen de carencias estructurales, el PSOE también repara en que a su juicio la información que se ofrece a los usuarios está desactualizada, con horarios de líneas incompletos o sin indicaciones claras sobre si el servicio se realiza por carretera convencional o por autopista.

En los acuerdos de la moción se plantea que el Concello inste a la Xunta a redactar y ejecutar un proyecto de mejora integral de la estación, con obras interiores y exteriores, mejora en la iluminación, aseos, climatización, accesibilidad e información precisa a los usuarios. Y al mismo tiempo que la administración autonómica adapte los horarios de los buses interurbanos entre Lalín y Ourense a las conexiones ferroviarias de alta velocidad Ourense–Madrid, garantizando por lo menos tres frecuencias diarias coordinadas en cada sentido, y que el tiempo de espera no supere los treinta minutos.