Esgotadas as entradas para o pase de hoxe da zarzuela
REDACCIÓN
O departamento de Cultura do Concello da Estrada colgou onte o cartel de «esgotadas» para a venta de entradas á primeira das dúas funcións que marcarán a estrea, hoxe no Teatro Principal, da zarzuela A lenda de Montelongo. Malia que non quedan accesos para a sesión desta tarde ás 20.00 horas, a billeteira do teatro si despachará entradas para a función de mañá, domingo 26, fixada nas 19.00.
Conservatorio Profesional de Música da Estrada, Coral Polifónica Estradense, Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) e Tequexetéldere conflúen na representación dunha peza con ADN galego e en galego. A parte musical correrá por conta da orquestra que conforma o profesorado do Conservatorio Profesional de Música e das voces da Coral Polifónica, dúas entidades baixo a batuta de Xabier Comesanha. Actores da Escola Municipal de Artes Escénicas subirán ao escenario, nunha peza que tamén ten na dirección teatral a outro alumno da EMAE, Julio Cores. Xunto a eles estarán os solistas Indra Sesti e Jacobo Rubianes.
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios