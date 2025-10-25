Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esgotadas as entradas para o pase de hoxe da zarzuela

REDACCIÓN

A Estrada

O departamento de Cultura do Concello da Estrada colgou onte o cartel de «esgotadas» para a venta de entradas á primeira das dúas funcións que marcarán a estrea, hoxe no Teatro Principal, da zarzuela A lenda de Montelongo. Malia que non quedan accesos para a sesión desta tarde ás 20.00 horas, a billeteira do teatro si despachará entradas para a función de mañá, domingo 26, fixada nas 19.00.

Conservatorio Profesional de Música da Estrada, Coral Polifónica Estradense, Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) e Tequexetéldere conflúen na representación dunha peza con ADN galego e en galego. A parte musical correrá por conta da orquestra que conforma o profesorado do Conservatorio Profesional de Música e das voces da Coral Polifónica, dúas entidades baixo a batuta de Xabier Comesanha. Actores da Escola Municipal de Artes Escénicas subirán ao escenario, nunha peza que tamén ten na dirección teatral a outro alumno da EMAE, Julio Cores. Xunto a eles estarán os solistas Indra Sesti e Jacobo Rubianes.

