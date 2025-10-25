Cuatro ilesos y un caballo muerto en la AP-53 en Dozón

Una colisión entre un vehículo con un caballo suelto en la AP-53 a su paso por Dozón se saldó en la madrugada de ayer con los cuatro ocupantes de turismo ilesos y el equino muerto. Según el 112, un particular informó de un caballo suelto en el kilómetro 56 de la AP-53, cuyo paradero el servicio de emergencias no pudo señalar. Sin embargo, la Guardia Civil sí especificó que el suceso tuvo lugar a las 6.10 horas en el punto kilométrico 54,700 de la citada autopista, dirección Santiago, a la altura de Sanguiñedo (Dozón). Según la Benemérita, el resultado del siniestro fue cuatro ilesos, sin saber tampoco qué había pasado con el animal. Varios testigos señalaron a FARO que a esa hora de la madrugada se pudo ver el cadáver de un caballo atravesado en la vía, que fue poco después retirado por miembros de Conservación de Carreteras.