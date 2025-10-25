Convocatoria para atrapar a dos perros callejeros
Patiñas A Estrada organiza el día 8 un intento para atrapar a Truca, Fores y sus cachorros
REDACCIÓN
La asociación Patiñas A Estrada ha convocado a todas las personas interesadas en participar en una operación pensada para atrapar a los perros callejeros bautizados como Truca y Fores, así como a los dos cachorros que todavía tienen con ellos. Este intento se llevará a cabo finalmente el día 8. Para ello se ha solicitado colaboración vecinal para intentar poner cerco a los canes, que se mueven habitualmente por una finca de la zona de Figueiroa. Para participar pueden apuntarse a través del teléfono de la asociación 624 584 986.
Para Truca y Fores la asociación ya ha buscado un centro de en A Coruña para que puedan perder el miedo que tienen a los humanos, un paso previo para una posible adopción. En el caso de sus cachorros, los voluntarios ya tendrían dos casas de acogida a su espera.
