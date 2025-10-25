El concurso «Silleda Fai Nadal» eleva sus premios a 3.525 euros
Los galardones son vales para gastar en comercio y hostalería del municipio | El plazo para participar se cerrará el 24 de noviembre
El Concello de Silleda a través de las concejalías de Cultura y Promoción Económica, convoca la sexta edición del certamen #SilledaFaiNadal, un concurso de decoración con motivos navideños que cada año contribuye a crear un ambiente festivo y participativo en todo el municipio. En esta edición se introducen novedades, tanto en la estructura como en la distribución de los premios. Por primera vez se establecen subcategorías específicas dentro de las modalidades individual y colectiva, con el objetivo de reconocer de manera más equilibrada el esfuerzo y la creatividad del vecindario.
Así, en la categoría individual se distinguirán las decoraciones en balcones y galerías de edificios o, de las viviendas unifamiliares. En la categoría colectiva, podrán presentarse comunidades de vecinos, asociaciones o grupos, divididos en las subcategorías de plazas y espacios públicos y comunidades de edificios. Los premios, que se mantendrán en forma de vales para consumir en el comercio y hostelería locales, también se redistribuyen para adaptarse a las nuevas modalidades, con un total de 12 galardones que aumentan la cuantía global hasta los 3.525 euros.
En la modalidad colectiva, podrán otorgarse hasta seis premios. Así en la subcategoría de plazas y espacios públicos se otorgará un primero de 800 euros, un segundo de 500 y un tercero de 200. Para comunidades de edificios, los premios serán de 500, 300 y 150 euros. En la categoría individual se establecen para las casas un primero de 400 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100 euros. Para balcones o galerías en edificios, los premios serán de 200, 100 y 75 euros.
Por otro lado, la organización concreta que el plazo de inscripción estará abierto hasta el lunes 24 de noviembre, y las decoraciones deberán permanecer visibles entre lo 15 de diciembre y el 6 de enero de 2026. Como en ediciones anteriores, la valoración combinará la puntuación de un jurado y el voto popular en las redes sociales del ayuntamiento de Silleda, a través de su página oficial de la red social Facebook.
Con esta nueva edición, la sexta ya desde lo inicio del certamen, el Ayuntamiento busca seguir impulsando la creatividad, la cooperación vecinal y el espíritu navideño, además de poner en valor el uso de materiales reciclados y sostenibles, reforzando el compromiso ambiental y social de la iniciativa.
Las bases y el formulario de inscripción estarán disponibles en la página web del ayuntamiento (www.silleda.gal).
