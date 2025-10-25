El Concello gestionará el espacio de la Praia Fluvial de Liñares hasta el 2075

El Concello de A Estrada asegura el uso público de la playa fluvial de Porta Pousada hasta el año 2075. Así lo establece la adenda firmada este jueves entre la Sociedad Deportiva Río Ulla y la administración local, que amplía la cesión de la parcela en el curso del río Liñares de 25 a 50 años. Esta decisión fue aprobada por unanimidad en una asamblea extraordinaria de los socios de Río Ulla, quienes respaldaron la propuesta de prolongar el convenio vigente.

El acuerdo modifica el convenio original firmado en 2020, que permitió abrir al público esta área de esparcimiento hasta entonces limitada únicamente a los socios de la entidad deportiva. Asimsimo, la reunión también sirvió para que el alcalde, Gonzalo Louzao, explicara personalmente a los asistentes los motivos de esta modificación y la importancia de asegurar un uso público prolongado de las instalaciones, que se han convertido en un espacio de disfrute para toda la ciudadanía estradense durante la época estival.

Tras agradecer la asistencia a la asamblea y la disposición mostrada por la directiva de la sociedad, Louzao destacó la urgencia de hacer una inversión importante en la playa fluvial para que las instalaciones estén a la altura de lo que se espera de un espacio gestionado por una institución pública, en favor del conjunto de la ciudadanía estradense. Explicó que, en primera instancia, el gobierno municipal apostó por buscar los recursos económicos para hacer frente a la actuación y, después de encontrarlos, constató que el requisito imprescindible es que exista un período mínimo de cesión de 50 años para garantizar la amortización de una inversión pública en un recinto del que la sociedad de caza y pesca conserva la titularidad.

De este modo, la propuesta presentada a los socios consiste en extender la cesión de uso de la playa fluvial hasta el 31 de diciembre de 2075, un plazo que asegura la estabilidad del espacio y permite planificar las mejoras necesarias en las instalaciones. El convenio aclara que «esta cesión no supone la transmisión de la titularidad de la parcela y autoriza al Concello de A Estrada a realizar las obras que considere necesarias para la mejora y puesta en servicio de las instalaciones, así como a explotar, de manera directa o indirecta, las instalaciones y servicios».

En contraprestación a esta cesión de uso, el Concello abonará a la Sociedad Deportiva Río Ulla 18.000 euros anuales a partir de 2026. A esta cantidad se le aplicarán las correspondientes subidas del IPC, y el pago se realizará antes del 1 de mayo de cada año. Esta medida garantiza un equilibrio entre la cesión del espacio para uso público y la sostenibilidad económica de la sociedad deportiva.

La adenda también incorpora dos nuevas cláusulas al convenio inicial. La primera establece la constitución de una comisión mixta de seguimiento, con el fin de analizar el cumplimiento del propio convenio. Esta comisión estará formada por dos representantes del Concello de A Estrada y otros dos de la Sociedad Deportiva Río Ulla, lo que permitirá supervisar de manera conjunta el desarrollo de las actividades y las inversiones en la playa fluvial.

La segunda cláusula supone un blindaje de futuro para ambas partes firmantes. En caso de que el Concello decidiera, de manera unilateral, dejar sin efecto este convenio antes de su finalización, deberá abonar a la sociedad la totalidad de las anualidades recogidas en el mismo. De forma análoga, si fuese Río Ulla quien decidiera unilateralmente cancelar el acuerdo, deberá reintegrar al Concello todas las anualidades percibidas, así como el valor de las obras que se pudiesen haber realizado en la parcela. Estas condiciones buscan garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del convenio a largo plazo, protegiendo la inversión pública y la gestión de la sociedad.

Durante la asamblea, la directiva de Río Ulla, encabezada por Manuel Sanmartín, reconoció que el convenio con el Concello garantiza la viabilidad de la sociedad de caza y pesca durante 50 años. Asimismo, se destacó que el acuerdo supone la posibilidad de sumar un importante atractivo turístico para el disfrute de toda la ciudadanía, reforzando el valor del espacio como un recurso público de carácter recreativo y social.