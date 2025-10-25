Campaña de sensibilización ambiental en Cerdedo-Cotobade

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó ayer la nueva campaña municipal de sensibilización ambiental bajo el lema «Non sexas igual de traste! Non os abandones», con la que el Concello busca concienciar al vecindario sobre la importancia de evitar el abandono de residuos voluminosos y peligrosos en la vía pública y fomentar el uso responsable de los servicios municipales de recogida.

La iniciativa nace ante el incremento del abandono de residuos en espacios públicos y naturales, así como de la entrega a terceros no autorizados, prácticas que tienen un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en la imagen del municipio. El Concello, a través de su Servicio de Medio Ambiente, quiere actuar mediante acciones informativas y de participación ciudadana que impulsen una gestión más responsable de los residuos domésticos.

La campaña incluirá el reparto de un dossier informativo con todos los servicios de recogida de enseres y residuos peligrosos del hogar, la instalación de seis postes informativos en puntos especialmente conflictivos por el abandono de residuos, y la difusión de materiales publicitarios a través de carteles, medios digitales, web municipal y redes sociales.

Esta acción de sensibilización está financiada por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia, y se enmarca en la estrategia del Concello de mantener Cerdedo-Cotobade limpio.