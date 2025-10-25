La asociación Dano Cerebral habilitará mesas informativas en Lalín y A Estrada

La asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela celebrará el domingo 26 el Día del Daño Cerebral y el miércoles 29 el Día Mundial del Ictus con diversas actividades. El acto principal del Día del DCA será un encuentro de todas las familias de la asociación y la lectura del manifiesto común a todas las entidades del Estado. Por su parte el Día Mundial del Ictus es una fecha muy importante para sensibilizar sobre la primera causa de daño cerebral.

El ictus sea la primera causa de discapacidad, en forma de daño cerebral, y la primera causa de fallecimiento en mujeres (la segunda se contamos los dos sexos). Cada año, en España, unas 24.000 personas fallecen y más de 34.000 personas desarrollan una discapacidad por esta enfermedad. Fueron el resultado de los casi 120.000 ictus que hubo en todo el Estado. A pesar de la gravedad de la situación menos del 50% de la población española reconocería los síntomas de esta enfermedad y sabría cómo actuar. Por este motivo, el colectivo Dano Cerebral Santiago de Compostela celebrará del Día del Ictus con presencia en varios complejos sanitarios del área Santiago-Barbanza. En los centros de salud de Lalín y A Estrada será el próximo día 29, con instalación de mesas informativas entre las 10.30 y las 13.00 horas en ambos centros de salud de las dos capitales comarcales.