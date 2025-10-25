Tras as pegadas de Neira Vilas
Guiado por María Luz Barreiro e organizado pola Asociación Mestre Gacio, do concello de Boqueixón, hoxe terá lugar un roteiro especial polo Gres de Neira Vilas. Trátase dunha experiencia única de literatura, historia e paisaxe que se enmarca na programación de outono da fundación.
REDACCión
A Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio de Boqueixón e a Fundación Xosé Neira Vilas organizan hoxe o primeiro roteiro a pé que leva por título «Seguindo os pasos de Xosé Neira Vilas en Gres». A actividade, dirixida a todos os públicos e con libre admisión, fará un percorrido polos lugares vencellados á vida e á obra do autor de Memorias dun neno labrego. A saída será ás 16.30 horas na Casa do Romano, sede da Fundación en Gres, no concello de Cruces.
O percorrido foi deseñado e será guiado pola profesora de Lingua e Literatura Galegas e veciña de Gres, María Luz Barreiro. Os asistentes percorrerán os distintos emprazamentos que aparecen mencionados nas súas obras ou que inspiraron determinados espazos nas súas novelas e relatos. Trátase dunha oportunidade única para descubrir espazos emblemáticos como a Casa do Romano, a escola de Granxa, o serradoiro de Pardo, a ponte románica de Ledesma, as Insuas de Gres ou a propia Fundación Neira Vilas. O percorrido definitivo é o seguinte: A Casa do Romano, A escola (Casa de Granxa/Pazo de Algara), O serradoiro de Pardo, A casa nova, O resío e o río Ulla, A ponte románica de Ponte Ledesma, A casa de Castelo, As Insuas de Gres, O lugar da Capela, A igrexa e o cemiterio de Gres e a Fundación Neira Vilas.
Ademais do roteiro, a Fundación Xosé Neira Vilas ten previstas máis actividades para este outono. A seguinte será o Día de Neira Vilas, o vindeiro 3 de novembro ás 17.00 horas, na sede da fundación en Gres. A Libraría Pedreira, en Santiago de Compostela, acollerá o 5 de novembro ás 19.30 horas a presentación de Castelao en Cuba, libro reeditado pola Editorial Galaxia. Por último, o 27 de novembro ás 19.00 horas, coincidindo co décimo aniversario do pasamento de Neira Vilas, a fundación celebra un encontro literario na sede da Casa do Romano. Desta volta, asistirá Xesús Alonso Montero para presentar Correspondencia 1965-2014, un bo feixe de cartas que intercambiaron Neira Vilas e o citado Alonso e que está agora a disposición do público lector grazas ao volume publicado por Galaxia. Tamén está previsto que interveña Víctor Freixanes.
