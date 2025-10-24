Xuíces literarios por un día
Un grupo de estudantes do Antón Losada integra o xurado do Premio San Clemente de novela
Por un día, Emma Duro, Alondra Guerra, Lara Rey, Alba Alvarellos, Noa Mendoza e Iker Recio, estudantes do IES Antón Losada Diéguez, convertéronse en auténticos críticos literarios, formando parte do xurado do prestixioso Premio San Clemente de novela. Un evento que este ano chega á súa vixésimo novena edición, e que onte reuniu no IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela a alumnado de diversos centros de Galicia.
O obxectivo do Premio de narrativa Arcebispo Juan de San Clemente é claro: dar voz aos mozos e mozas de Bacharelato, un grupo que adoita quedar fóra dos xurados literarios, pero que ten gustos e opinións propias, frescas e inesperadas. Nestas mesas, entre libros e debates, as ideas novas foron o verdadeiro xurado, mentres se procura fomentar a lectura entre a xuventude nun mundo dominado polo audiovisual.
Durante semanas, o grupo dedicou o verán a ler as nove obras candidatas e, co inicio do curso, organizaron reunións para debater sobre cada historia. Entre novelas galegas, españolas e estranxeiras, fixéronse eco de títulos como Pel de cordeiro, O incendio, A miña vida noutro lugar, La llamada, La península de las casas vacías, Las fieras, La impostura, El volumen del tiempo e Misericordia. Cada libro, un universo; cada debate, un fallo literario en miniatura.
O día da cerimonia, o alumnado non só escolleu aos gañadores: compartiu mesa e mantel con escritoras e escritores, nunha festa onde a literatura se vive, se sente e se celebra. Por unhas horas, os xóvenes lectores transformáronse en xueces literarios, e sen dúbida, este será un deses recordos que quedan impresos na memoria.
