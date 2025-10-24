Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Toponimízate’ explica hoxe en Dozón o proceso de participación

A iniciativa recolle nomes de leiras, montes e outros microtopónimos en risco

REDACCIÓN

Dozón

A sangría demográfica e o envellecemento implican perda de nomes tradicionais de leiras, montes, soutos e outros microtopónimos que constitúen un valiosísimo patrimonio inmaterial. A Real Academia Galega (RAG) e a Secretaría Xeral da Lingua fan un chamamento a todas as persoas e asociacións comprometidas coa cultura a acudiren á charla Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra, que terá lugar hoxe, 24 de outubro, ás 17 horas, na sala anexa do consistorio de Dozón.

Vicente Feijoo Ares, coordinador técnico do Seminario de Onomástica da RAG, explicará de xeito práctico e ameno as principais funcionalidades da aplicación colaborativa Galicia Nomeada para a recolleita da microtoponimia galega e da tradición oral vencellada a ela. O público aprenderá a manexar tanto a versión para navegadores web como a de dispositivos móbiles e coñecerá as súas funcionalidades: como solicitar unha conta de usuario, engadir un topónimo, enviar suxestións ou completar a información da toponimia existente. Ademais, Feijoo dará a coñecer a orixe e significado dos nomes das parroquias de Dozón, sección que conta co apoio do académico e profesor da Universidade de Vigo Gonzalo Navaza. O propio nome do concello será un dos protagonistas: documentado xa desde o século VI como un dos límites do condado de Deza, trátase dun derivado do nome do río Deza, un hidrónimo prerromano de orixe escura.

