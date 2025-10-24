Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teo Cardalda actúa mañana en Forcarei

Mañana, la Diputación de Pontevedra lleva a Forcarei Son Verán con un concierto en homenaje a Valle Inclán, a cargo de Teo Cardalda y María Monsonís. Descubrindo a Valle Inclán combina música y literatura con poemas y fotografías.El evento tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Soutelo de Montes y es de carácter gratuito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents