Teo Cardalda actúa mañana en Forcarei
Mañana, la Diputación de Pontevedra lleva a Forcarei Son Verán con un concierto en homenaje a Valle Inclán, a cargo de Teo Cardalda y María Monsonís. Descubrindo a Valle Inclán combina música y literatura con poemas y fotografías.El evento tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Soutelo de Montes y es de carácter gratuito.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida