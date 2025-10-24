Taller de tatuajes con 19 inscritos hoy en el Espazo Xove de Lalín

El Espazo Xove de Lalín alberga hoy un taller de tatuajes con 19 personas inscritas. La sesión se desarrollará entre las 18:30 y las 20:00 horas en las instalaciones, ubicadas en la Casa da Xuventude. Están programados otros dos talleres, de actividades circenses y cocina en diez minutos, para los dos siguientes viernes, 31 de octubre y 7 de noviembre.