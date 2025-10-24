Silleda impulsa un nuevo plan de digitalización para pymes y negocios locales

El Concello de Silleda y la Fundación Roberto Rivas promueven un segundo programa de digitalización de pymes y negocios locales, que se desarrollará en el Viveiro Municipal de Empresas a partir del 30 de octubre. Esta iniciativa, gratuita y abierta al tejido empresarial local, busca ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación, la atención al cliente y la presencia digital de las pymes, a través de sesiones mensuales que se prolongarán hasta mayo de 2026.

La presentación tendrá lugar el próximo jueves, 30 de octubre, a las 20:00 horas. El 5 de noviembre, a las 19:30, se celebrará una bienvenida, en la que se explorarán las expectativas de las personas inscritas y se concretarán los contenidos de cada módulo. Estos combinarán explicaciones prácticas con ejemplos reales aplicables a comercios, empresas y profesionales autónomos.

El plan incluye nueve sesiones centradas en herramientas digitales y de comunicación. El 19 de noviembre se trabajará sobre la creación de reels y stories para Instagram; el 3 de diciembre se abordará el uso de Google Business como escaparate digital; y el 7 de enero, WhatsApp Business, para una atención al cliente más rápida y eficiente.

En febrero y marzo será el turno de las herramientas de diseño y planificación: el 4 de febrero se aprenderá a emplear Canva para diseñar publicaciones profesionales, mientras que el 4 de marzo se dedicará a Metricool, para programar contenidos y analizar resultados. Abril y mayo introducirán las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la comunicación empresarial: el 8 de abril se celebrará la sesión Deja que la IA trabaje por ti, y el 6 de mayo se profundizará en la IA aplicada a la edición de imágenes.

El programa se cerrará el 3 de junio de 2026, con la evaluación y conclusiones a cargo de la fundación, en la que se recogerán impresiones y aprendizajes de los participantes. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web de la entidad.

«Es un ejemplo de colaboración efectiva con el tejido económico, facilitando formación útil, moderna y adaptada a la realidad de las empresas locales», indica la alcaldesa, Paula F. Pena. La directora de la fundación, Olga Rivas, incide en que ofrece «formación práctica y accesible» para «continuar acompañando a las pequeñas empresas gallegas en su transformación digital». «Nuestro objetivo es contribuir a que el talento local y el emprendimiento rural puedan adaptarse a los nuevos retos digitales y hacerlo en su entorno», añade.