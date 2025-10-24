Rodríguez cita a Agolada como «ejemplo del compromiso con la enseñanza del rural»

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se desplazó ayer a Agolada para supervisar las obras de rehabilitación integral del CEIP, a las que la Xunta destinó más de 610.000 euros. La intervención busca la mejora de la eficiencia energética del centro, uno de los objetivos del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

Por eso, los trabajos incluyen el aislamiento térmico exterior del centro en 1.403 metros cúbicos de fachada, así como aislamiento térmico tanto del falso techo de la última planta como del porche de acceso. Además, se renovaron 131 ventanas y puertas, colocando nuevas carpinterías de aluminio anodizado natural, con doble vidrio y con acristalamiento de seguridad. Son muy similares a las ventanas de la planta baja del edificio, que ya se habían cambiado con anterioridad.

Durante su visita, Rodríguez definió al colegio como «un ejemplo del compromiso de la Xunta con la enseñanza en el rural. Esta nueva intervención eleva a más de 700.000 euros las mejoras acometidas en los últimos tres años». Desde 2021 también se repuso un muro y se reformó el cuarto de calderas. Rodríguez añadió que la obra reduce el consumo de luz y de calefacción, al tiempo que contribuyen al bienestar diario de las 110 personas que emplean las instalaciones, entre estudiantes, maestros y personal no docente.