Radio Estrada estrena nueva página web, ahora más intuitiva y actualizada

Tras el cambio de directiva y celebrar la treintena en antena, Radio Estrada ha decidio dar un giro a su imagen y modo de operar. El principal objetivo es sencillo: aumentar la accesibilidad y llegar a más oyentes. Para ello, una de las primeras actuaciones ha sido el desarrollo de una nueva página web, que ayer presentaban el actual director, Damián Cortés, junto al gerente de A Estrada Dixital, Diego Pernas y la concejala de Cultura, Lucía Seoane. La recién estrenada plataforma digital cuenta con varias novedades, que buscan explotar aquello que mejor funciona en el canal de radio, pero también permitir a los usuarios acceder a la información y al contenido de la forma más intuitiva posible.

Lo primero que resalta Pernas es el cambio de dominio, que ahora pasa a ser Radioestrada.gal, cumpliendo con el acuerdo plenario adquirido hace unos años en el que se establecía que todas las páginas web municipales lo utilizarían. También se modificó el aspecto visual, desarrollado por la empresa estradense Monster Studio, para darle un apariencia más actual.

Sin embargo, las tres grandes novedades son: el apartado de esquelas, el del mercadillo y el reproductor propio. En el primer área figurarán todas las notas necrológicas que se leen durante las emisiones. Además, A Estrada Dixital hará uso de la Inteligencia Artificial para mantener esta sección actualizada. «La IA lee la esquela y filtra la fecha y la hora de la misa, para que una vez esta haya pasado, se elimine la nota automáticamente», dice Pernas, que añade: «De este modo liberamos carga al personal de la radio».

El mercadillo es, según Damián Cortes, una de las programaciones que mejor funciona del canal: «Cada día recibimos entre cinco y doce nuevos anuncios». Gracias a este módulo web, los interesados podrán inscribir su anuncio en la página web de forma online, en lugar de desplazarse al estudio de radio o hacerlo telefónicamente. No obstante, el nuevo presidente del canal municipal advierte de que este espacio será cambiado de horario, dejando más protagonismo al magacine en prime time.

App y grupo en Telegram

Los avances no se detienen en la nueva página web. Radio Estrada también contará próximamente con una aplicación móvil en la que estarán disponibles los programas y pódcasts del canal. Además, existirá un grupo en Telegram por el que se irán enviando los enlaces de cada emisión, de forma que los oyentes estén más conectados que nunca.

Nuevos locutores

En otra línea, el proceso de selección de un nuevo presentador para el magacine tras la salida de Fran Campos cierra hoy, y en los próximos días saldrá a la luz la lista de candidatos. Por su parte, Cortes se muestra contento con el interés y la calidad de los candidatos, y adelanta que espera sacar otra vacante en breves.