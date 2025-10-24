Los nacidos en 1975 celebran los 50 con cena baile en el Xerlís

Los cincuenta. El paso de Ecuador de la vida. Todas las edades se cumplen una sola vez, pero esta tiene algo significativo, que la carga de impacto y simbología. Por ello, el Pazo Xerlís de A Estrada pone en marcha desde hace un par de años una innovadora inicitiavia, que busca unir a todos los miembros de la generació que cumplen el medio siglo para celebrarlo por todo lo alto. Este año le toca a los nacidos en el 1975, y ya son más de un centenar los que están anotados al grupo de whatsapp para asistir a la cena-baile, que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre.

El menú cerrado consta de salpicón de rape y langostinos, merluza a la cazuela, medallones de solomillo con pastel de patata y milhojas de chocolate de postre, además de vino, agua y refrescos, por un precio de 50 euros, como no podía ser de otro modo.

Tampoco faltará la música, a cargo de Master Discotecas Móviles, que animará la reunión hasta la mafrugada. Y, para inmortalizar los recuerdos del evento, contarán con photocall, decoración y más sorpresas.

Los interesados en apuntarse todavía están a tiempo, llamando al 610432514 o al 654026619 para realizar la reserva. y contactando en el 657096085 para entrar en el grupo de whatsapp.