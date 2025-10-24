El macrocentro deportivo Xgap, un año después

El centro Xgap de A Estrada sorprendió hace un año cuando anunció la apertura de un «macrogimnasio» en la antigua nave de Muebles Puga. Se trataba de un centro de entrenamiento de más de 2.400 metros cuadrados y un gimnasio de más de 600 que ofrecía actividades como CrossFit, boxeo, pilates, fisioterapia y un gimnasio de acceso libre. Poco más de un año después de su apertura, volvemos a hablar con Xoel Goldar y José Antonio Pinaque, sus dos promotores, para ver si ese ambicioso proyecto ha encontrado la aceptación que necesitaba para consolidarse.

Nuestra llamada pilla al centro de entrenamiento en temporada alta. Tras el verano, el Xgap ha recibido a un gran número de nuevos clientes que llenan sus diferentes clases cada día. «Estamos encantados con la acogida que tuvimos», nos explica Xoel Goldar. «un proyecto así te obliga a una inversión grande y también tiene un mantenimiento elevado pero la gente ha respondido muy bien. Ellos son los que al final dan valor a lo que hacemos. Nosotros vendemos un producto pero lo importante es que la gente que viene lo aprecie y vuelva. Ahora mismo por ejemplo estamos en un momento de mucho trabajo. La gente se anima cada vez más a practicar deporte y le da importancia al ejercicio», añade.

El paso de los meses también les ha servido para ir dando forma a su propuesta, así que hubo reformas. En su planta baja cuentan ahora con un gimnasio de 600 maetros cuadrados sin divisiones como tenían inicialmente. Esto les ha permitido ganar espacio entre las numerosas máquinas de todo tipo que tienen. «Tenemos más espacio, más máquinas y más capacidad de gente», afirma Goldar.

En la planta de arriba el espacio sigue dividido con zonas para fisioterapia, readaptación deportiva, pilates máquina y suelo, ring de boxeo y zona de training. Además, recientemente ha introducido un servicio de nutrición como novedad, un complemento que consideran clave para un tratamiento integral.

Entre sus diferentes ofertas destaca sin embargo una que viene de sus inicios, en su centro en la Avenida de Pontevedra, los Smart Group. Como su nombre indica se trata de grupos reducidos que trabajan cuestiones como el training, Box Boxing o pilates, según elijan. Todo ello con entrenadores guiando sus pasos para un trabajo específico.

Aprovechando el tirón, Xgap tiene este mes una oferta especial, ya que en octubre todos los interesados pueden hacerse socios del centro con matrícula gratis.

Siete personas para atender todo el centro deportivo

Goldar y Pinaque, con miembros del staff / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

El centro deportivo Xgap cuenta en estos momentos con siete trabajadores después de sumar recientemente a un nuevo integrante. Todos ellos tienen titulaciones superiores en educación física, además de realizar diferentes postgrados. Goldar apunta sin embargo que, si todo sigue así, será necesario contratar un octavo miembro para el staff a comienzos del próximo año. Xgap también ha decidido darle un nuevo empuje a sus redes sociales, algo que descuidaron al tener que poner tantas cosas a funcionar. Lo ven una forma de darse a conocer y transmitir informaciónsobre todas sus actividades.