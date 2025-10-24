Licitan por 356.000 euros la pasarela sobre la N-525 a su paso por Bendoiro

La Axencia Turismo de Galicia acaba de sacar a concurso la construcción de una pasarela sobre la N-525 a su paso por la parroquia lalinense de Bendoiro por 355.823 euros. Se trata de la primera obra de estas características que habilitará la Xunta para el paso de peregrinos y su plazo de ejecución es de seis meses. Según el proyecto técnico, la ejecución de los trabajos no prevé ocasionar importantes incidencias en el tráfico.

Sí continúan, por otro lado, las retenciones en esta vía de titularidad estatal entre los núcleos de Prado y Bendoiro por tareas de mantenimiento. Tras el pintado de la señalización, ayer se llevaban a cabo limpiezas de cunetas.