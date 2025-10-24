Licitan por 356.000 euros la pasarela sobre la N-525 a su paso por Bendoiro
La obra acometida por la Xunta tiene un plazo de ejecución de seis meses
REDACCIÓN
Lalín
La Axencia Turismo de Galicia acaba de sacar a concurso la construcción de una pasarela sobre la N-525 a su paso por la parroquia lalinense de Bendoiro por 355.823 euros. Se trata de la primera obra de estas características que habilitará la Xunta para el paso de peregrinos y su plazo de ejecución es de seis meses. Según el proyecto técnico, la ejecución de los trabajos no prevé ocasionar importantes incidencias en el tráfico.
Sí continúan, por otro lado, las retenciones en esta vía de titularidad estatal entre los núcleos de Prado y Bendoiro por tareas de mantenimiento. Tras el pintado de la señalización, ayer se llevaban a cabo limpiezas de cunetas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida