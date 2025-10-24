Imaxina e Axuda organiza este domingo o evento Fóra de Xogo
REDACCIÓN
Imaxina e Axuda organiza este domingo na Estación Fóra de Xogo, un evento con fondos de Iniciativa Xove, que busca visibilizar e apoiar todo tipo de deportes. A xornada comeza cun almorzo colectivo para que os participantes se coñezan e compartan experiencias. Posteriormente, as actividades inclúen torneos, con premios que nas diversas categorías poden ir desde 25 a 150 euros: Smash Bros (individual e parellas) ás 10.00; Pickleball desde as 10.00, torneo ás 17.00; Magic freeplays ás 10.00, torneo Chaos Draft ás 16.30; Kpop Random Dance 11.00, Kahoot e Bingo Musical 13.00, proxección 15.00, Dance Contest 17.00, Random Dance final 19.00. Tamén haberá charlas: ás 12.00 AJE «Primeiros pasos para emprender», 15.00 sobre Asociacionismo, 17.00 «Xestión de equipos e deporte» por Marcos Gañete.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida