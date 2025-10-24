Hombre de entre 20 y 59 años, el perfil del ciudadano extranjero residente en Lalín

El padrón municipal de Lalín ha crecido en los últimos años en gran medida por las inscripciones de extranjeros, hasta el punto que ya representan el nueve por ciento de los vecinos de la capital dezana según el último balance correspondiente al pasado ejercicio. Si durante un tiempo fueron personas procedentes de países del Magreb mayoría entre los extranjeros, los venezolanos son ya la nacionalidad más representativa entre la sociedad lalinense. ¿Cuál es el perfil del migrante que eligió este municipio para vivir? Los datos estadísticos indican que se trata de un varón de entre 20 y 59 años.

En este segmento de edades constan 1.299 personas que, en consecuencia, son el 72% de las personas de nacionalidad no española asentadas en Lalín. El último dato oficial de población del ayuntamiento más habitado de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes situó el padrón municipal en exactamente 20.250 personas, de las que 18.447 son españolas y las restantes 1.803, extranjeras. Los hombres son mayoría entre los foráneos, con 987 casos, frente a un total de 816 mujeres. Estas gráficas son habituales en los movimientos poblacionales, con más migrantes varones que mujeres.

El Instituto Galego de Estatística (IGE) permite elaborar una radiografía de la población por concellos y en este caso, como indicamos, el mayor número de extranjeros que recaló en Lalín está en edad de trabajar. Así, en el rango comprendido entre los 20 y los 30 años los extranjeros son ya el 18% del censo, con 724 individuos de los 7.099 totales. En lo que respecta al grupo de edades comprendido entre los 40 y los 59 años en Lalín constan 6.241 personas, de las que 585 no tienen nacionalidad española, en consecuencia el 9,3% del total de ciudadanos incluidos en este segmento de edad.

La proporción de extranjeros desciende en el caso de los menores de 10 años. Son en concreto 1.439 los lalinenses que aparecen en este grupo, de los que el 12 por ciento llegaron procedentes de otros países o ya nacieron en el municipio. Por lo tanto, son 171 extranjeros por 1.268 de nacionalidad española. Mucho menos en términos porcentuales suponen los foráneos que están en edad de jubilación y que por tanto tienen 65 años o más. Son 111 de los 5.343 totales.

41 ucranianos y un ruso

El detalle por nacionalidades del último censo municipal sitúa a los venezolanos como la colonia de extranjeros más numerosa, con 266 vecinos. Argelinos (249), marroquíes (197), portugueses (166), colombianos (164), rumanos (128) y brasileños (121) son los países con más migrantes. Curiosamente constan un total de 41 personas con nacionalidad ucraniana, las mismas que las procedentes de Cuba. Solo existe una de Rusia y, por ejemplo, de Asia, hay 18 chinos y 17 pakistaníes.

Esenciales para el impulso al empleo

Las personas que recalaron en Lalín procedentes de otros países son escenciales para el mercado laboral, hasta el punto que concentran la mayoría de las incorporaciones del último año. Los datos más recintes del pasado agosto indican que en la localidad hay 7.986 afiliados a la Seguridad Social, de los que 641 son extranjeros; es decir, ocho de cada diez. Doce meses atrás la proporción de cotizantes no españoles en Lalín se situaba en el 6,5 por ciento. No obstante, el dato más relevador es que en la comparativa anual los números absolutos ponen de manifiesto que se ganaron un total de 143 activos, de los que la inmensa mayoría son extranjeros, con 127 incorporaciones al mercado laboral frente a 16 españoles que hubo a mayores. Si echamos la vista atrás y vemos lo que acontecía hace un lustro, entonces constaban 365 cotizantes de otras nacionalidades; es decir, el aumento ha sido de algo más de un 75 por ciento. Volviendo a los últimos registros de activos, de los 7.986 cotizantes, un total de 4.235 son varones, de los que 404 no tienen nacionalidad española. Así, los lalinenses extranjeros varones afiliados a la seguridad social suponen el 9,5 por ciento del total, proporción ligeramente superior a lo que acontece con las mujeres. De las 3.751 activas, 3.154 son de nacionalidad española y las restantes 237, extranjeras.