A exposición pública la LAT del eólico Suíme
El DOG publicó ayer la lista de titulares de los terrenos de Rodeiro y Agolada afectados por la línea de alta tensión que permitirá evacuar la energía de los eólicos Suíme y de Tenzas do Aire hasta la subestación de Serra do Farelo. El proyecto de Energie Proxecto Suíme SLU cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable.
