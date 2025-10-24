Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A exposición pública la LAT del eólico Suíme

El DOG publicó ayer la lista de titulares de los terrenos de Rodeiro y Agolada afectados por la línea de alta tensión que permitirá evacuar la energía de los eólicos Suíme y de Tenzas do Aire hasta la subestación de Serra do Farelo. El proyecto de Energie Proxecto Suíme SLU cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

