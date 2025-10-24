Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los depósitos de agua de A Gouxa sufren otro sabotaje

Estos episodios se producen la víspera de la feria | Los puestos se quedaron sin suministro tras perderse más de 30.000 litros

Las vallas del cierre, rotas por este acto vandálico.

Alfonso Loño

Dozón

Los depósitos de agua situados en el lugar de A Gouxa, en Dozón, sufrieron un nuevo sabotaje, que afectó al desarrollo de la jornada ferial. El alcalde, Adolfo Campos, denuncia que estos hechos no son la primera vez que se producen y suelen coincidir en la víspera de la celebración de la jornada ferial el recinto de A Gouxa, dejando sin suministro a puestos de venta y establecimientos hosteleros. El mandatario cifra en más de 30.000 litros el agua perdida a consecuencia de este acto vandálico.

Campos subraya que sí era la primera vez que se rompieron las vallas del cierre perimetral para acceder a los depósitos y, tras manipular las llaves, derramar el agua acumulada en estos recipientes. Los depósitos están ubicados cerca de un manantial, fuera del recinto ferial. El primer edil solicita s las fuerzas del orden que investiguen lo acontecido para tratar de identificar a los autores y que refuercen la vigilancia en las jornadas previas a la feria para tratar de evitar que se vuelvan a producir estos actos vandálicos.

