Los depósitos de agua de A Gouxa sufren otro sabotaje

Los depósitos de agua situados en el lugar de A Gouxa, en Dozón, sufrieron un nuevo sabotaje, que afectó al desarrollo de la jornada ferial. El alcalde, Adolfo Campos, denuncia que estos hechos no son la primera vez que se producen y suelen coincidir en la víspera de la celebración de la jornada ferial el recinto de A Gouxa, dejando sin suministro a puestos de venta y establecimientos hosteleros. El mandatario cifra en más de 30.000 litros el agua perdida a consecuencia de este acto vandálico.

Campos subraya que sí era la primera vez que se rompieron las vallas del cierre perimetral para acceder a los depósitos y, tras manipular las llaves, derramar el agua acumulada en estos recipientes. Los depósitos están ubicados cerca de un manantial, fuera del recinto ferial. El primer edil solicita s las fuerzas del orden que investiguen lo acontecido para tratar de identificar a los autores y que refuercen la vigilancia en las jornadas previas a la feria para tratar de evitar que se vuelvan a producir estos actos vandálicos.