Los depósitos de agua de A Gouxa sufren otro sabotaje
Estos episodios se producen la víspera de la feria | Los puestos se quedaron sin suministro tras perderse más de 30.000 litros
Los depósitos de agua situados en el lugar de A Gouxa, en Dozón, sufrieron un nuevo sabotaje, que afectó al desarrollo de la jornada ferial. El alcalde, Adolfo Campos, denuncia que estos hechos no son la primera vez que se producen y suelen coincidir en la víspera de la celebración de la jornada ferial el recinto de A Gouxa, dejando sin suministro a puestos de venta y establecimientos hosteleros. El mandatario cifra en más de 30.000 litros el agua perdida a consecuencia de este acto vandálico.
Campos subraya que sí era la primera vez que se rompieron las vallas del cierre perimetral para acceder a los depósitos y, tras manipular las llaves, derramar el agua acumulada en estos recipientes. Los depósitos están ubicados cerca de un manantial, fuera del recinto ferial. El primer edil solicita s las fuerzas del orden que investiguen lo acontecido para tratar de identificar a los autores y que refuercen la vigilancia en las jornadas previas a la feria para tratar de evitar que se vuelvan a producir estos actos vandálicos.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida