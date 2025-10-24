Decoración navideña en Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade publica las bases de su concurso de decoración navideño, con premios hasta los 300 euros. Para participar familias y negocios deberán sacar fotos a sus balcones, escaparates y fachas y enviarlas a omix@cerdedo-cotobade.gal
antes del 10 de diciembre. La entrega será el 27 de diciembre en el Pabellón de Deportes de Carballedo.
