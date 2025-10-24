Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crespo participa en un foro estatal sobre la Agenda Urbana en A Coruña

Un instante de la intervención del regidor lalinense.

REDACCIÓN

Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, participó ayer en un foro sobre la Agenda Urbana como herramienta de gobernanza. Fue en A Coruña en el marco del III Foro Urbano de España y compartió mesa con Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona; Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago; y Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí (Murcia), en un debate moderado por Carmen Mota, profesora de Urbanismo de la Universidade de Castilla-La Mancha.

Habló, entre otros asuntos, de administración local, las áreas parroquiales o el impulso a la mancomunidad comarcal.

