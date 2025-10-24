Crespo participa en un foro estatal sobre la Agenda Urbana en A Coruña

El alcalde de Lalín, José Crespo, participó ayer en un foro sobre la Agenda Urbana como herramienta de gobernanza. Fue en A Coruña en el marco del III Foro Urbano de España y compartió mesa con Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona; Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago; y Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí (Murcia), en un debate moderado por Carmen Mota, profesora de Urbanismo de la Universidade de Castilla-La Mancha.

Habló, entre otros asuntos, de administración local, las áreas parroquiales o el impulso a la mancomunidad comarcal.