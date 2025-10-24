La Central, sin reses de fuera de Galicia para evitar la dermatosis nodular
REDACCIÓN
Silleda
Desde ayer y hasta el 23 de noviembre, la Central Agropecuaria de Galicia no permitirá la entrada de animales de fuera de la comunidad gallega en la subasta, para evitar contagios de la dermatosis nodular. Es una de las medidas que tomó la Xunta para frenar la propagación de esta enfermedad. Otra de las iniciativas es inmovilizar todas las granjas que importen animales de fuera de Galicia, durante 21 días. Por el momento hay 17 focos de esta enfermedad en Cataluña.
