Camiñas: «Rodeiro vuelve a quedar en el cajón del olvido de la Xunta

El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, lamenta el trato que recibe el municipio por parte del gobierno gallego en los presupuestos de la Xunta del próximo año. Para el mandatario, este concello «vuelve a quedar en el cajón del olvido de la Xunta de Galicia» y censura que Camba se quede una vez más fuera en el diseño de las cuentas autonómicas. «Dejan a nuestro municipio completamente al margen de sus prioridades y como ya acontece desde los últimos veinte años, sin recibir una sola inversión significativa por parte del Gobierno gallego», apunta.

El «malestar» de Camiñas surge, en sus propias palabras, tras comprobar que proyectos fundamentales para el futuro del municipio como la depuradora se quedan de nuevo fuera. En este sentido recuerda que esta infraestructura ya cuenta con proyecto técnico y cifra la inversión precisa en 3 millones de euros. «Teníamos la esperanza de que, después de tantos años de promesas, la depuradora se incluyese en los presupuestos, pero una vez más somos invisibles para Santiago», lamenta. Camiñas, enfadado por el trato de la Xunta, dice que esto no es un hecho aislado sino la «continuidad de una actitud de abandono y discriminación» desde hace dos décadas. «Mientras otros concellos ven llegar recursos y obras, aquí seguimos esperando».

Otras de las necesidades para el alcalde son la reparación integral del firme de la PO-533 entre Lalín y el Alto do Faro, una vez que el tramo hasta Chantada sí está listo. La promoción de vivienda pública es otra de las demandas que Camiñas hecha de menos para frenar la pérdida de población e indica que todos los hogares de la administración ubicados en el núcleo urbano están ocupados. «No podemos permitir que la falta de planificación y de inversiones condene a Rodeiro a perder población año tras año», manifestó el mandatario, que asegura no reclama «privilegios» para su municipio sino «lo que nos corresponde».