El BNG exige el decreto de las parcelarias antes de fin de año

La diputada dezana del BNG, Ariadna Fernández, reclamó en el Parlamento que la Consellería de Medio Rural «ponga fin a dos décadas de atrasos y anuncie de inmediato el decreto de las concentraciones parcelarias de Agolada en ocho parroquias, que llevan esperando por un proceso bloqueado por la Xunta desde hace más de 20 años, y que tampoco prevé en los presupuestos de 2026», difundidos esta semana.

Las ocho parroquias que están a la espera de reestructurar sus tierras se organizan en tres parcelarias: A Baíña-Berredo-Órrea; Agra-O Sexo-Val de Sangorza; y Basadre-Eidián-Ramil. Ariadna Fernández, que estuvo arropada por un grupo de vecinos afectados y por el colectivo Queremos Parcelarias, recordó que el proceso comenzó hace 23 años y que en 2009 se publicó la Declaración de Impacto Ambiental favorable, con una inversión superior a los 800.000 euros. «Sin embargo, en 2010 el proceso fue paralizado sin explicaciones y, desde entonces, continúa estancado». La noticia más reciente tiene casi un año: en octubre de 2024 se anunciaba que en noviembre saldría en el DOG el estudio previo de inicio. Una vez aprobado, el paso siguiente es, precisamente, la tramitación de ese decreto de utilidad pública.

Ariadna Fernández lamenta que en este tiempo la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, no visitase Agolada ni diese explicaciones públicas sobre ese retraso, pese a estar recientemente en la comarca». De hecho, el domingo la conselleira participó en la clausura del I Encontro Adicado á Muller Rural, en Lalín.

Dos procesos rechazados

Fernández recordó que estas ocho parroquias ribereñas del Ulla disponen de 17.000 hectáreas muy productivas, por eso instó a la conselleira a decretarlas antes de que remate el año, ya que es uno de los primeros pasos de todo el proceso. Y de paso, afeó la conducta «de un director general que, ante los vecinos que le recriminaron no hacer nada por agfilizar el proceso, les dijo que tenían un problema de minifundismo y que el desarrollo ganadero no era acorde con la alta calidad del terreno».

Cabe recordar que la Xunta, al margen de la demora en estos tres procesos, en febrero de 2023 descartó iniciar la reestructuración parcelaria en otras dos parroquias de l municipio, Sesto y Brocos.