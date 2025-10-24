El BNG enviará un boletín a todos los hogares de Silleda

El BNG de Silleda ha editado un nuevo boletín informativo que será distribuido en los próximos días a todas las viviendas del municipio. Recoge el trabajo realizado por sus ediles durante los dos primeros años de este mandato.

Destaca la puesta en marcha del plan de asfaltados, con más de 20 kilómetros de pistas y accesos a viviendas en once parroquias, y los esfuerzos para reforzar servicios esenciales, como los desbroces o el abastecimiento de agua. Su portavoz, Erea Rey, detalla la Silleda futura que el BNG quiere construir, «un concello con servicios básicos garantizados, villas verdes y una planificación urbana pensada para las personas». El también concejal Xerardo Díaz incide en la labor de control y fiscalización del gobierno, con especial hincapié en la vigilancia de los contratos más relevantes, como el de la luz y la basura.