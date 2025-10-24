El BNG enviará un boletín a todos los hogares de Silleda
REDACCIÓN
El BNG de Silleda ha editado un nuevo boletín informativo que será distribuido en los próximos días a todas las viviendas del municipio. Recoge el trabajo realizado por sus ediles durante los dos primeros años de este mandato.
Destaca la puesta en marcha del plan de asfaltados, con más de 20 kilómetros de pistas y accesos a viviendas en once parroquias, y los esfuerzos para reforzar servicios esenciales, como los desbroces o el abastecimiento de agua. Su portavoz, Erea Rey, detalla la Silleda futura que el BNG quiere construir, «un concello con servicios básicos garantizados, villas verdes y una planificación urbana pensada para las personas». El también concejal Xerardo Díaz incide en la labor de control y fiscalización del gobierno, con especial hincapié en la vigilancia de los contratos más relevantes, como el de la luz y la basura.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida