Benjamín registra rachas de viento de 91 kilómetros por hora en Forcarei

La primera borrasca del otoño, Benjamín, registró durante la madrugada del miércoles al jueves rachas de hasta 90,80 kilómetros por hora en Forcarei, según los datos ofrecidos por Meteogalicia. Toda la provincia de Pontevedra estuvo en alerta amarilla desde medianoche hasta las tres de la madrugada, pero por acumulación de precipitaciones en una hora. Sin embargo, la lluvia que trajo consigo el temporal no fue tan significativa en Deza y Tabeirós-Montes como el viento, pues en zonas más bajas como Lalín, las rachas rozaron los 65 km/h, y en la estación de Alto do Faro, ya en el concello vecino de Chantada, marcaron durante la madrugada los 47,10. Incluso en Camanzo, una parroquia ribereña de Ulla en el concello de Vila de Cruces el miércoles, durante las horas previas al temporal, el viento dejó rachas de 57,30 km/h, una cifra que en la jornada de ayer ya había bajado a los 35,8.

El río Deza, ayer, a su paso por el área recreativa de A Carixa. | Bernabé/Javier Lalín

Estos ramalazos de viento resultan hasta insignificante si pensamos en el valor extremo que alcanzó Benjamín en el concello lucense de Muras, donde sopló a 145,4 kilómetros por hora. La alerta amarilla activada en Pontevedra por acumulación de lluvia en una hora quedó desactivada, como decíamos, ya a las tres de la madrugada, pero continuó ayer en la Costa da Morte, la costa noroeste de A Coruña y la Mariña Lucense hasta las 21.00 horas por un temporal marítimo con ondas de entre cuatro y seis metros.

Las lluvias en las comarcas del noroeste pontevedrés fueron abundantes durante esas primeras horas de la madrugada y provocaron la intervención de los bomberos con sede en Silleda para retirar algún que otro árbol. No hubo incidencias de este tipo en Vila de Cruces. Forcarei, que de forma habitual es el municipio de la zona con los valores más altos de precipitaciones, registró desde el miércoles hasta media mañana de ayer 59,7 litros por metro cuadrado (l/m2), casi el triple de los 18,1 caídos sobre la estación del casco urbano de Lalín. En las dos estaciones meteorológicas del entorno dezano, Camanzo y Alto do Faro, se recogieron respectivamente 13 y 30 milímetros de precipitaciones.

Benjamín causó, además, un profundo descenso de las temperaturas, con mínimas por debajo de los diez grados en la cabecera comarcal dezana. De hecho, esos valores se mantendrán durante el fin de semana, pese a que Galicia quedará fuera de una nueva borrasca que entrará por otras latitudes, por el Mediterráneo. Así, la estación meteorológica del casco urbano de Lalín repetirá hoy la temperatura mínima de ayer, 8ºC. Mañana sábado se producirá un ligerísimo ascenso del termómetro, hasta los 10, pero volverá caer a los 8 el domingo. Las máximas estarán en 14ºC, valores similares a los de Rodeiro y Forcarei.

Sin gran impacto en ríos ni en el embalse

Desde principios de junio y hasta el pasado sábado, día 18, no se produjeron en la zona jornadas de lluvia superiores a los 10 milímetros, así que era de esperar que los aguaceros de esta semana no causasen inundaciones ni caída de árboles, ni siquiera una crecida sostenida en el tiempo en los afluentes del Ulla y, por tanto, en el pantano de Portodemouros. La medición semanal de la presa indica que este lunes el pantano acumulaba 84 hectómetros cúbicos (hm3), es decir, menos de la tercera parte de su capacidad total, que son 297. La presa está al 28,28% y encima ha bajado 4 hm3 en relación a las mediciones de la semana anterior. La falta de precipitaciones explica que desde hace semanas el agua de este embalse esté teñida de verde, por la presencia de microcistina, e incluso su escasez obligó días atrás a Naturgy, la concesionaria de su explotación eléctrica, a posponer el traslado del ferry para labores de mantenimiento. Aún no hay fecha concreta para la inspección de la barcaza, y se comunicará con la antelación necesaria.