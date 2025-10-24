Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alumnado de O Foxo pone rostro a Avelina

Los estudiantes ayer durante la actividad.

Ayer el CEIP do Foxo celebró el día de Avelina Valladares, con una exposición sobre su vida y obra realizada por el alumnado de tercero de primaria. Cada estudiante imaginó y dibujó su rostro en una plantilla, que luego se expondrá junto a las demás. La jornada finalizó con un chocolate caliente, recordando los almuerzos Avelina con su abuelo en Vilancosta.

