Los 18 de Lume na Lareira

El festival Lume na Lareira cumple este año su mayoría de edad, y lo celebrará el próximo sábado 16 de noviembre por todo lo alto. Esta será la décimo octava edición de una cita musical que llena reiteradamente el auditorio estradense y que no se interrumpió ni siquiera en los años de pandemia y covid. Así, en ese segundo sábado de noviembre, los amantes del acordeón y de la música tradicional podrán disfrutar de un nuevo recital de talento a partir de las 18.00 horas, en el Teatro Principal. Las entradas, ya disponibles a la venta, pueden retirarse en el departamento de Cultura del Concello de A Estrada, en el Mesón o en el Eureka, como siempre.

Para presentar el cartel de este año estuvieron ayer presentes la concejala de Cultura, Lucía Seoane, y el organizador del evento, Juan Ruibal. Este último aseguró: «En esta ocasión contamos con talento de toda España y de diferentes géneros, por lo que esperamos que a la gente le guste».

Para ser exactos, actuarán As Campiñas de San Campio, Vedra, la asociación Amoriños, de Santiago, Xirandola –aunque esta vez solo con el grupo de gaitas–, el cuentacuentos Julio González, el grupo de pop-rock Black Mammy de la capital compostelana, Los Coloretes de Granada, Aloso, y el trío de acordeonistas compuesto por José Vidal y Kristo, de Almería, Toledo y Madrid. Cerrará, cómo no, la banda anfitriona de Lume na Lareira.

Durante su intervención, Ruibal animó a los estradenses a acudir al encuentro y aprovechó para agradecer la colaboración de administraciones, empresas y comercios patrocinadores y de aquellos que dan difusión a este proyecto: «Sin todos ellos no sería posible organizar el festival». Tras 18 años llenando el Principal con música, cultura y tradición, el acordeonista sostiene: «Seguiremos luchando hasta que el cuerpo aguante».