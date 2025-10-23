La Xunta y Rapa das Bestas se reúnen para explorar vías de colaboración
REDACCIÓN
A Estrada
El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se reunió en la jornada de ayer con directivos de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. Durante el encuentro puedieron estudiar posibles vías de colaboración para desarrollar medidas de mantenimiento del ganado que sustenta esta Rapa, una fiesta que además de contar con la distinción de Bien de Interés Turístico Internacional, también recibió este mismo verano la declaración de Ben de Interés Cultural por parte de la Xunta, el nivel más alto de protección emitido por la entidad autonómica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana