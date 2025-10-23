La Xunta y Rapa das Bestas se reúnen para explorar vías de colaboración

El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se reunió en la jornada de ayer con directivos de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. Durante el encuentro puedieron estudiar posibles vías de colaboración para desarrollar medidas de mantenimiento del ganado que sustenta esta Rapa, una fiesta que además de contar con la distinción de Bien de Interés Turístico Internacional, también recibió este mismo verano la declaración de Ben de Interés Cultural por parte de la Xunta, el nivel más alto de protección emitido por la entidad autonómica.