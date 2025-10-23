La Unidade de Atención Temperá de A Estrada renueva contrato y amplía horas

La Unidade de Atención Temperá de A Estrada amplía su horario de trabajo, pasando de las 20 horas semanales que venía realizando cada uno de sus profesionales a las 30 que se prestan desde este mes.

Tras la firma del nuevo contrato con la empresa adjudicataria, los servicios de logopedia, psicología y terapia ocupacional –altamente valorados por las familias usuarias– incrementan su disponibilidad. El objetivo del Concello es que los niños que ya asistían a esta unidad puedan ajustar el número de horas a sus necesidades, al tiempo que se facilita la incorporación de nuevos usuarios.

La ampliación horaria coincidió con el trámite de la nueva adjudicación, tras la extinción del contrato anterior. La empresa Foltra, que ya había gestionado el servicio anteriormente, resultó nuevamente seleccionada entre las ofertas presentadas. El procedimiento contemplaba la subrogación de los tres profesionales que venían prestando sus servicios en la unidad. La contratación cuenta con un presupuesto de 175.500 euros y una duración de un año, prorrogable por otro.

Este centro atiende a niños de entre 0 y 6 años, todos ellos derivados por Pediatría. Según confirmó ayer la concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar, con los cambios derivados de la ampliación horaria serán 45 los menores que asistan a la unidad: 20 en terapia ocupacional, 22 en psicología y otros 22 en logopedia.

Goldar señaló que el incremento de horas ha permitido incorporar al servicio a los niños que más tiempo llevaban esperando atención. Aunque confió en que esta ampliación y la rotación del servicio ayuden a reducir los tiempos de espera, la concejala admitió que «las necesidades siempre son más que los recursos».

La responsable municipal recordó además que el servicio es completamente gratuito para las familias. Aunque el Concello adelanta los fondos, la Xunta financia prácticamente el 100% del coste a través de la Consellería de Política Social. En la actualidad, el funcionamiento de la unidad requiere 84.825 euros anuales.

En el ámbito organizativo, el aumento de horas permitirá que las profesionales coincidan más tiempo juntas, mejorando la atención directa a los usuarios y la coordinación interna, así como con los servicios comunitarios.El horario del servicio variará a lo largo de la semana: lunes, martes y miércoles funcionará de 08.00 a 19.00 horas; los jueves, de 08.00 a 14.00; y los viernes, de 08.00 a 15.00.

La Unidade de Atención Temperá comenzó a funcionar en A Estrada en 2019, en las dependencias de un piso que el departamento de Servicios Sociales posee en la Avenida Benito Vigo. Goldar destacó que el balance que recibe tanto del servicio como de sus profesionales «es muy positivo», aunque reconoció que los usuarios consideran que «las instalaciones son francamente mejorables».

La concejala explicó que el traslado de la unidad está previsto en el proyecto del nuevo Edificio Integrado de Servizos Sociais, que se financiará con fondos europeos y se ubicará en el solar del antiguo INEM. «Esperemos que en un par de años podamos contar con unas instalaciones a la altura de la calidad del servicio», manifestó.