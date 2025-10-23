Último día de venta de tickets para el Porcosto
Hoy es el último día para realizar la compra de los tickets para el Porcosto de Cereixo, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre a partir de las 19.00 horas. Las entradas para la cena popular son de 20 euros para adulto y 10 niños, e incluyen castañas, cerdo asado, bebida, postre y café. Pueden retirarse en Taberna do Rejo y Tintorería Elegante.
